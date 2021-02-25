فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة فى الدوري المصري

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة فى الدوري المصري، ضمن مباريات اليوم الخميس 25 فبراير 2021، فى الجولة 13، والتي يستضيفها ملعب الاسكندرية بإداراة الحكم “محمد الصباحي”.

اقتنص الاتحاد السكندري فوزاً ثميناً فى الوقت القاتل بعدما قلب تأخره بهدف الى فوز 2-1 أمام ضيفه وادي دجلة.

بهذا الفوز قفز الاتحاد السكندري الى المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 18، فى المقابل تجمد رصيد وادي دجلة عند 7 نقاط فى المركز الأخير.

انتهي الشوط الاول بتقدم وادي دجلة بهدف دون مقابل، جاء الهدف من ضربة جزاء سددها بنجاح اللاعب “محمد هلال” فى الدقيقة 23.

وخلال الشوط الثاني استطاع الاتحاد ان يتدارك هدف التعادل فى الدقيقة 54، عن طريق اللاعب “فوزي الحناوي” من صناعة كريم الديب.

وفى الوقت القاتل خطف الاتحاد الهدف الثاني بالدقيقة الاولي من الوقت المحتسب بدل من ضائع، جاء الهدف عبر اللاعب الاوغندي “ايمانويل اوكوي”، ثم أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز زعيم الثغر 2-1.

دخل الاتحاد لقاء اليوم وفى جعبته 15 نقطة فى المركز الثاني عشر بجدول الترتيب، جمعهم من 11 مباراة، حقق الفوز فى 4 مباريات، وتعادل فى 3، وتعرض زعيم الثغر لأربع هزائم.

فى المقابل دخل فريق وادي دجلة المباراة فى المركز الاخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، بعد ان خاض 12 مباراة، حقق فوزا وحيدا، وتعادل فى 4 مباريات، وتعرض لسبع هزائم.

جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري خسر في مباراته الماضية بمنافسات الدوري المصري أمام أسوان بنتيجة 3/1، وهي نفس النتيجة التي تعرض لها وادي دجلة في مباراته السابقة أمام مصر المقاصة.

إليكم اهداف المباراة

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