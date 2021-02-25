صفقات مانشستر يونايتد | سولشاير يسعى لخطف رافينيا قبل ليفربول

زعمت تقارير صحفية بريطانية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى لمزاحمة مواطنه ليفربول على صفقة هجومية مميزة، في الميركتو الصيفي القادم.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض من أجل ضم جناح فريق ليدز يونايتد، رافينيا دياز.

ويقدم رافينيا (24 عامًا) مستويات مميزة مع ليدز يونايتد الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 5 أهداف وصنع مثلها في مختلف المسابقات هذا الموسم 2020/21.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن في حالة عدم تجديد عقد الأوروجوياني إدينسون كافاني الذي ينتهي الصيف المقبل، قد يكون التحرك نحو رافينيا، حلًا جيدًا للشياطين الحُمر.

وجذب رافينيا الأنظار مع ليدز يونايتد، منذ انضمامه في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من صفوف فريق ” ستاد رين” الفرنسي نظير 19 مليون يورو.

وبدأ رافينيا مسيرته الأوروبية ضمن صفوف فريق فيتوريا جيماريش البرتغالي عام 2016، قبل أن ينضم إلى مواطنه سبورتينج لشبونة في يوليو 2018، ومنه إلى ستاد رين الفرنسي في صيف 2019.

ولعب رافينيا دياز طوال مسيرته الاحترافية مع مختلف الفرق 199 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 50 هدفًا، وتقديم 31 تمريرة حاسمة.