يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري الممتاز، لحساب الجولة 14، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الخميس 25 فبراير 2021.

يستضيف ملعب الدفاع الجوي في القاهرة مباراة بيراميدز والجونة، في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت السعودية.

يُدير مباراة بيراميدز والجونة الحكم الدولي “أمين عمر” ويساعده محمود أبو الرجال ومحمد حمدي غزال، على أن يتواجد محمد أبو خاطر وصبري إبراهيم على تقنية الفيديو المساعد (فار)، ومحمود عثمان كحكم رابع.

تنقل قمة مباريات الدوري المصري بين بيراميدز والجونة على قناة أون تايم سبورتس بصوت معلق الدوري السعودي بلال علام، كما تنقل على إذاعة الشباب والرياضة وإذاعة أون سبورت FM.

ويسعى بيراميدز لمواصلة صحوته التي بدأت بالفوز على طلائع الجيش في الجولة السابقة من الدوري المصري، قبل أن يحقق الفوز ذهابًا وإيابًا على راسينج أبيدجان الإفواري في الدوري الإقصائي الأخير من بطولة كأس الكونفدرالية.

وتعرض رفاق رمضان صبحي للخسارة أمام إنبي مطلع هذا الشهر بنتيجة 2/3 بعد التعادل في خمس مباريات أمام البنك الاهلي ووادي دجلة وسموحة والاهلي والإسماعيلي، وكل تلك النتائج كان بينها فوز يتيم على المقاولون العرب بنتيجة 1/3.

ولا يمر الجونة بأفضل أوقاته تحت قيادة المدرب رضا شحاته منذ نهاية الشهر الماضي، فبعد فوزه على وادي دجلة 2/صفر، خسر من سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي والمقاولون العرب، وفشل في ربح البنك الاهلي مكتفيًا بالتعادل معه 1/1.

وكان فريق الجونة قد فاز في مباراة كأس مصر السابقة أمام كيما أسوان بنتيجة 1/6 يوم 13 فبراير الجاري، إلا أنه عاد بعد أسبوع ليسقط في النتائج المخيبة بالخسارة من ذئاب الجبل في الدوري (3/2).

ويمثل الجونة عقدة حقيقية بالنسبة لفريق بيراميدز بمنافسات الدوري المصري، سواء قبل أو بعد تغيير اسم بيراميدز من الاسيوطي سبورت.

ولم يستطع بيراميدز تحقيق أي فوز يُذكر في تاريخ مواجهاته أمام الجونة، حيث تعادل 3 مرات أعوام 2014 و2015 و2018 بنفس النتيجة (1/1)، وخسر في آخر 3 مواجهات في الدوري المصري الممتاز بنتائج 1/2 و3/2 و1/2 – على الترتيب –.