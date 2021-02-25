شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يحطم أرقام الأندية الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعدما حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا هاما على نظيره بروسيا مونشنجلادباخ بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء ضمن جولة الذهاب لدور الستة عشر للبطولة، حطم المان سيتي رقمه القياسي للعدد الانتصارات المتتالية خارج دياره في جميع المسابقات.

ووفقا لشبكة أوبتا، الفريق السماوي حطم رقمه السابق برصيد 11 فوزا، وأصبح بعد لقاء بروسيا مونشنجلادباخ أول فريق إنجليزي يفوز في 12 مباريات متتالية خارج أرضه على كافة المسابقات.

وبات السيتي أول فريق يحافظ على نظافة شباكه في أول 4 مباريات يخوضها خارج أرضه في موسم من دوري الأبطال، منذ أن فعل مانشستر يونايتد نفس الأمر في موسم 2010-2011 وحافظ السيتي على نظافة شباكه في 24 مباراة في بكافة المسابقات هذا الموسم.

وكان مانشستر سيتي حقق فوزا مستحقا على نظيره بروسيا مونشنجلادباخ بهدفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء ضمن جولة الذهاب لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا. نجح مانشستر سيتي في إنهاء الشوط الأول من مواجهة بوروسيا مونشنجلادبخ الألماني، متقدما بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف السيتي الوحيد البرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقيقة (29)، بعدما ارتقى لعرضية من مواطنه جواو كانسيلو، مسددًا رأسية سكنت الشباك، وأضاف جابرييل خيسوس الهدف الثاني للفريق السماوي عند الدقيقة 69 من الشوط الثاني.

بحسب أرقام «أوبتا»، سجل بيرناردو سيلفا هدفه رقم 35 بقميص مانشستر سيتي في جميع المسابقات، وهو هدفه الثالث فقط بضربة رأسية.وحافظ السيتي على نظافة شباكه لمدة 315 دقيقة بعيدًا عن ملعبه في دوري الأبطال هذا الموسم، وفي المباريات الـ3 السابقة والشوط الأول من اللقاء الجاري، لم يتعرض مرماه سوى لـ6 تسديدات، وليس من بينهم أي تسديدة أمام مونشنجلادبخ.

وبمشاركته في مباراة اليوم، لعب فيل فودين في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال للموسم الرابع قبل أن يتم عامه الـ21، ليصبح ثالث لاعب يحقق ذلك الأمر بعد سيسك فابريجاس وثيو والكوت.