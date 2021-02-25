شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة محمد عبدالشافي لتدريبات الزمالك الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك مشاركة محمد عبدالشافي اليوم الخميس في التدريبات الجماعي، لأول مرة بعد شفائه من الإصابة.

وتعرض محمد عبدالشافي الجناج الأيسر لفريق الزمالك لكسر في الكتف خلال لقاء الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز من الموسم الماضي بالدوري الثاني، ثم أصيب مرة ثانية في الغضروف الخارجي للركبة، ما أبعده عن مباريات الزمالك خلال الفترة الماضية. ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة وادي دجلة، الاثنين المقبل، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وكان البرتغالى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، منح راحة للاعبين لمدة 48 ساعة، بعدما وصلت بعثة الفريق، صباح الأربعاء، من السنغال عقب أداء مواجهة الذهاب أمام تونجيث، التي انتهت بالتعادل السلبى في بطولة دورى الأبطال.

ورفض باتشيكو، المدير الفنى، تحميله مسؤولية التعادل السلبى مع الفريق السنغال وعدم حصد النقاط الثلاث لتحسين مركزه بجدول المجموعة.

وأكد المدير الفنى للاعبيه أثناء رحلة العودة أن الفريق قدم عرضا مميزا في ظل الظروف الصعبة التي تعرض لها بسبب ما حدث أثناء رحلة الطيران خلال التوجه إلى السنغال، وشدد المدير الفنى على أن اللاعبين بذلوا أقصى ما بوسعهم، لافتاً إلى قدرة الفريق الأبيض على التأهل إلى نصف نهائى دورى الأبطال.