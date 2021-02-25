شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعاقب أتالانتا في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ريال مدريد الإسباني فوزا هاما على نظيره أتالانتا الإيطالي بهدف دون خلال اللقاء الذي أقيم بينمها مساء اليوم على أرض ملعب جيويس بمدينة بيرجامو.ضمن دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا. وسجل هدف اللقاء الوحيد فيرلاند ميندي عند الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني.

تأكد غياب البرازيلي كاسيميرو، نجم خط وسط ريال مدريد، عن مباراة أتالانتا في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها في ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة مدريد. وحصل كاسيميرو على بطاقة صفراء في الدقيقة 23 بعد عرقلة دوفان زاباتا، مهاجم أتالانتا، ليتأكد غياب لاعب الريال عن مباراة الإياب لتراكم البطاقات. يشار إلى أن أتالانتا سيفقد أيضًا ريمو فريلير، الذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة، خلال مباراة الذهاب المقامة بين الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب جيويس بمدينة بيرجامو.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كاملة، كالآتي: كورتوا - فاسكيز - فاران - ناتشو - ميندي - كاسيميرو - كروس - مودريتش - إيسكو - أسينسيو - فينيسيوس. على الجانب الآخر، يمثل أتالانتا في المباراة، كل من: جولين – تولوي – روميرو – ديمسيتي – ماهلي – دي رون – فريلير – جوسينس – بيسينا – زاباتا – موريل.