شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يشكون من الإرهاق قبل مواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكى لاعبو الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، للبرتغالي جايمي باتشيكو، من شعورهم بحالة من الإرهاق، من جراء المجهود الكبير الذي بذلوه خلال رحلة السنغال.

وطلب باتشيكو، من الدكتور عمرو المطراوي، إخصائي التأهيل، وضع برنامج خاص للاعبين ليؤدوه في مران «الخميس»، لتفادي تعرض أي منهم لإصابة قد تبعده عن المشاركة مع الفريق أمام وادي دجلة.

ويستأنف الزمالك تدريباته «الخميس»، بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب عودتهم من السنغال.

وأبلغ باتشيكو جهازه المعاون أنه سيتم النزول بمعدلات الأحمال للمجموعة التي شاركت في مباراة تونجيت، ورفع المعدلات تدريجياً للمجموعة التي لم تشارك.