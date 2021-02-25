شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة «البدري» لحل أزمة المحترفين قبل مباراة كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل حسام البدري، المدير الفني للفريق الكروي الأول لمنتخبنا الوطني، لاتفاق مع جهازه المعاون، يقضي بالسماح للاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، بعدم الانتظام في معسكر الإعداد الذي سيقام في القاهرة يوم 22 مارس، استعداداً لمواجهة كينيا، في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

ويرتبط المحترفون الستة محمد صلاح، محمد النني، أحمد حجازي، تريزيجيه، مصطفى محمد، كوكا، بالمشاركة مع فرقهم في الدوريات الأوروبية، خلال يومي 20 و21 من مارس المقبل.

وطالب البدري، الجهاز الإداري، بالتنسيق مع المحترفين الستة، من أجل سفر من يرغب منهم إلى كينيا مباشرة وعدم المجيء إلى القاهرة، حتي يتم حل تلك الإشكالية.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتي كينيا، وجزر القمر، يومي 25 في كينيا و29 في القاهرة.