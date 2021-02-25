شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم علي: أغلقنا ملف مباراة تونجيت.. ومواجهة «دجلة» صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالحليم علي، مدير الكرة للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، إن الجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو، أغلق ملف مباراة تونجيت السنغالي.

وتعادل الزمالك، مع تونجيت، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما «الثلاثاء»، في السنغال، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

وشدد عبدالحليم، على ان الجهاز الفني واللاعبين، اتفقوا على تأجيل التفكير في ملف البطولة الافريقية، والتركيز فقط في كيفية الفوز على وادي دجلة، في المباراة المقبلة، والاستمرار على المنافسة وبقوة من اجل الفوز بلقب الدوري في الموسم الحالي.

وشدد عبدالحليم، على صعوبة مواجهة وادي دجلة، في ظل وجود مجموعة متميزة من اللاعبين أصحاب المهارات والخبرات بالفريق المنافس، بغض النظر عن تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.