شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد 3 مارس موعدًا للسفر إلى تونس لملاقاة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، يوم 3 مارس المقبل، موعداً للسفر إلى تونس.

ويلتقي الزمالك مع الترجي، يوم 6 من مارس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

وبدأ الجهاز الفني للزمالك في استخراج التأشيرات الخاصة بجميع أفراد البعثة.

ويستأنف الزمالك تدريباته «الخميس»، استعداداً لمواجهة وادي دجلة في الدوري، عقب الراحة السلبية التي منحها المدير الفني للاعبين، عقب مواجهة تونجيت بطل السنغال، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.