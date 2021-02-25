شكرا لقرائتكم خبر عن «قاسم» ينسق مع مسؤولي السفارة المصرية في تونس إجراءات استقبال الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ اشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، في الترتيب مع مسؤولي السفارة المصرية في تونس، من اجل الترتيب لتواجد بعثة الفريق في تونس.

وحدد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، يوم 3 مارس المقبل، موعداً للسفر إلى تونس.

ويلتقي الزمالك مع الترجي، يوم 6 من مارس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الأفريقي.

وطلب قاسم، من مسؤولي السفارة المصرية، التعرف على الملاعب المتاحة لتدريب الزمالك خلال تواجده في تونس، وكذلك التعرف على الفنادق المتاحة لاختيار أفضلها.