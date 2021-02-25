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«قاسم» ينسق مع مسؤولي السفارة المصرية في تونس إجراءات استقبال الزمالك

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ اشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، في الترتيب مع مسؤولي السفارة المصرية في تونس، من اجل الترتيب لتواجد بعثة الفريق في تونس.

وحدد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، يوم 3 مارس المقبل، موعداً للسفر إلى تونس.

ويلتقي الزمالك مع الترجي، يوم 6 من مارس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الأفريقي.

وطلب قاسم، من مسؤولي السفارة المصرية، التعرف على الملاعب المتاحة لتدريب الزمالك خلال تواجده في تونس، وكذلك التعرف على الفنادق المتاحة لاختيار أفضلها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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