شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يتأهل بسهولة إلى دور الـ16 بالدورى الأوروبي برباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق توتنهام، إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بفوزه 4-0 على ضيفه فولفسبرجر، مساء اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ 32.

تألق لاعبو توتنهام حيث كان هناك العديد من التغييرات في التشكيل وتم إعطاء فرصة لبعض البدلاء خلال اللقاء.

وسجل أهداف السبيرز، اللاعب ديلي آلي في الدقيقة 10 وكارلوس فينيسيوس «هدفين»، في الدقيقة 50 و73، واختتم الأهداف جاريث بيل في الدقيقة 83.

الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب انتهى بفوز توتنهام 4-1.