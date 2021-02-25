شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مانشستر سيتى وبروسيا مونشنجلادبخ قبل مواجهة دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي، وبوروسيا مونشنجلادبخ الألماني تشكيلتهما استعدادا للمواجهة التي ستجمعهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بوشكاش أرينا، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وتأهل السيتي، إلى هذا الدور بعد تصدره ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة، بينما حل مونشنجلادبخ في المركز الثاني برصيد 8 نقاط خلف ريال مدريد المتصدر.

ويسعى السيتي، للتأهل إلى ربع النهائي للموسم الرابع على التوالي، بينما يشارك مونشنجلادبخ في هذا الدور للمرة الأولى بالمسمى الجديد للبطولة.

وفيما يلي تشكيل مانشستر سيتي:

«إديرسون- والكر- دياز- لابورت- كانسيلو- رودريجو- جوندوجان- فودين- بيرناردو- جيسوس- سترلينج».

بينما أتى تشكيل مونشنجلادبخ كالأتي:

«سومير- كرامر- زكريا- ستيندل- بليا- لاينر- هوفمان- بن سبعيني- جينتر- إلفيدي- نيوهاوس».