شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يداعب متابعيه قبل قمة باريس سان جيرمان و برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، من الجاهزية قبل مباراة الإياب أمام برشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وأشارت تقارير صحفية فرنسية إن نيمار يجهز مفاجأة لفريقه السابق برشلونة، من خلال التواجد في موقعة الإياب.

وداعب نيمار، متابعيه على حسابه بموقع التواصل الإجتماعى «تويتر» قائلاً: «استيقظت سعيدا.. تدربت سعيدا... لماذا؟»، ورد حساب سان جيرمان الرسمي على تغريدة نيمار، بوضع وجوه ضاحكة،ويسابق نيمار، الزمن للحاق بمباراة العودة أمام فريقه السابق.