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نيمار يداعب متابعيه قبل قمة باريس سان جيرمان و برشلونة

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، من الجاهزية قبل مباراة الإياب أمام برشلونة في ثمن نهائي ، وأشارت تقارير صحفية فرنسية إن نيمار يجهز مفاجأة لفريقه السابق برشلونة، من خلال التواجد في موقعة الإياب.
وداعب نيمار، متابعيه على حسابه بموقع التواصل الإجتماعى «تويتر» قائلاً: «استيقظت سعيدا.. تدربت سعيدا... لماذا؟»، ورد حساب سان جيرمان الرسمي على تغريدة نيمار، بوضع وجوه ضاحكة،ويسابق نيمار، الزمن للحاق بمباراة العودة أمام فريقه السابق.

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