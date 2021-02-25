شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ريال مدريد وأتالانتا قبل موقعة دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، تشكيلة فريقه لمباراة أتالانتا، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وجاءت تشكيلة ريال مدريد كاملة، كالآتي:
«كورتوا- فاسكيز- فاران- ناتشو- ميندي- كاسيميرو- كروس- مودريتش- إيسكو- أسينسيو- فينيسيوس».
على الجانب الآخر، يمثل أتالانتا في المباراة، كل من:
«جولين – تولوي – روميرو – ديمسيتي – ماهلي – دي رون – فريلير – جوسينس – بيسينا – زاباتا – موريل».
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