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تشكيل ريال مدريد وأتالانتا قبل موقعة دورى الأبطال

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وائل عباس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل وأتالانتا قبل موقعة دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، تشكيلة فريقه لمباراة أتالانتا، في ذهاب ثمن نهائي .
وجاءت تشكيلة ريال مدريد كاملة، كالآتي:

«كورتوا- فاسكيز- فاران- ناتشو- ميندي- كاسيميرو- كروس- مودريتش- إيسكو- أسينسيو- فينيسيوس».

على الجانب الآخر، يمثل أتالانتا في المباراة، كل من:
«جولين – تولوي – روميرو – ديمسيتي – ماهلي – دي رون – فريلير – جوسينس – بيسينا – زاباتا – موريل».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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