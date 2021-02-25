شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون يمدد عقد لوكاس دينييه حتى 2025 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي تجديد تعاقد لاعبه الفرنسي لوكاس دينييه ظهير أيسر الفريق، حتى موسم 2024/2025.

وقال دينييه بعد تجديد تعاقده:«أشعر أنني في النادي الذي بدأت معه كرة القدم بسبب حب الجماهير الكبير لي، إنهم صنعوا لي أغنية باسمي وأنا أقدر هذه المشاعر النبيلة».

وتابع:«لدينا مشروع كبير مع إيفرتون ويمكننا الوصول لشيء جيد للغاية سواء في نهاية الموسم الحالي أو في المواسم المقبلة».

وأوضح دينييه:«نحن نبني فريقًا قويًا، ورأيت ذلك منذ اليوم الذي انضممت فيه لصفوف إيفرتون».

وكان المدافع الفرنسي قد انضم لصفوف إيفرتون عام 2018، قادمًا من برشلونة الإسباني.

وشارك دينييه مع إيفرتون في 97 مباراة، سجل خلالهم 5 أهداف.

ويحتل إيفرتون المركز السابع في الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة.