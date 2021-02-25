شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يعلن جاهزية «مدبولي» لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور محمد طه مهنا، طبيب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، جاهزية احمد مدبولي، لاعب وسط الفريق، للمشاركة امام الأهلي.

ويستضيف الإسماعيلي، الأهلي، يوم 10 من مارس المقبل، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشر للدوري.

واوضح الطبيب، ان مبدولي، تماثل للشفاء من الإصابة التي ابعدته عن الفريق طوال الفترة المنقضية، وبات جاهز للمشاركة في المباريات، من الناحية الطبية، ويبقي الأمر متروك من الناحية الفنية لرؤية المدير الفني.