شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل برشلونة ضد إلتشي في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة إلتشي، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الإسباني.

وسيقود ليونيل ميسي هجوم برشلونة، فيما سيلعب ترينكاو ومارتن برايثوايت بجانبه.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: خوردي ألبا - جيرارد بيكيه - صامويل أومتيتي - أوسكار مينجويزا.

خط الوسط: بيدري - ميراليم بيانتش - فرانكي دي يونج.

خط الهجوم: مارتن برايثوايت - ليونيل ميسي - ترينكاو.

ويذكر أن برشلونة يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة من 23 مباراة، بينما يحتل إلتشي المركز الـ18 برصيد 21 نقطة من 22 مباراة.