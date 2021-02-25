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تشكيل برشلونة ضد إلتشي في الدوري الإسباني

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هبة الله محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ضد إلتشي في والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة إلتشي، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الإسباني.

وسيقود ليونيل هجوم برشلونة، فيما سيلعب ترينكاو ومارتن برايثوايت بجانبه.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: خوردي ألبا - جيرارد بيكيه - صامويل أومتيتي - أوسكار مينجويزا.

خط الوسط: بيدري - ميراليم بيانتش - فرانكي دي يونج.

خط الهجوم: مارتن برايثوايت - ليونيل ميسي - ترينكاو.

ويذكر أن برشلونة يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة من 23 مباراة، بينما يحتل إلتشي المركز الـ18 برصيد 21 نقطة من 22 مباراة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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