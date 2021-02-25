الدوري الاماراتي: الظفرة يغلب العين واتحاد كلباء يُسقط الفجيرة بالثلاثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

حقق ​الظفرة​ فوزاً ثميناً على ضيفه ​العين​ 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على استاد حمدان بن زايد بنادي الظفرة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من ​دوري الخليج العربي الإماراتي​ لكرة القدم.



سجل ثنائية الفائز ماخيتي ديوب (34) و(77 من ركلة جزاء) فيما سجل لابا كودجو فودو هدف الخاسر بالدقيقة 50 من ركلة جزاء.

وفي مباراة ثانية ضمن منافسات المرحلة عينها أقيمت على ملعب نادي ​الفجيرة​ تغلب ​اتحاد كلباء​ على مضيفه الفجيرة بثلاثية نظيفة.

سجل ثلاثية اتحاد كلباء بينيل ملابا (45 من ركلة جزاء) و(87) ومحمد سبيل (53).