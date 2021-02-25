هنري يستقيل من مهام تدريب مونتريال لأسباب عائلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

أعلن اللاعب السابق تيري هنري عن استقالته من منصبه كمدرب لفريق ​مونتريال​ إمباكت لأسباب عائلية.



وقال هنري في بيان: "بقلب حزين قررت اتخاذ هذا القرار. العام الماضي كان عاما صعبا للغاية بالنسبة لي شخصيا".

وأضاف: "بسبب الوباء المنتشر في جميع أنحاء العالم، لم أتمكن من رؤية أطفالي. ولسوء الحظ، بسبب القيود المستمرة وحقيقة أنه سيتعين علينا الانتقال إلى الولايات المتحدة مرة أخرى لعدة أشهر لن يكون الأمر مختلفًا. الانفصال يمثل ضغطًا كبيرًا جدًا لي ولأولادي".

تابع: "لذلك، ببالغ الحزن يجب أن أتخذ قرار العودة إلى لندن ومغادرة مونتريال. أود أن أشكر المشجعين واللاعبين وجميع العاملين في هذا النادي الذين جعلوني أشعر بالترحيب".