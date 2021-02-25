دورتموند يجدد عقد حارسه هيتز حتى 2023

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

اعلن نادي بوروسيا دورتموند الالماني عبر صفحته الرسمية على تويتر عن تجديد عقد حارس مرمى الفريق لمدة عامين.



وأعلن النادي الألماني تمديد عقد الحارس السويسري مارفين هيتز حتى 30 حزيران 2023.

وعلق مايكل زورك، المدير الرياضي للنادي على هذه الخطوة مشيراً ان مسألة التجديد له منطقية.

اما هيتز فقال:" أنا وعائلتي نشعر براحة كبيرة في دورتموند، وأشكر المسؤولين على ثقتهم بي".

ويلعب هيتز ضمن صفوف أسود الفيستيفال منذ صيف 2018، قادمًا من أوغسبورغ الألماني، وشارك مع الفريق في 25 مباراة رسمية فقط.