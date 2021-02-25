مدرب المانشافت يراقب جوتزة

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وقال لوف في تصريحات نشرتها مجلة «كيكر» الألمانية أمس «في الوقت الحالي لا يوجد ماريو في الدائرة الضيقة، ولكننا نراقبه».وسجل جوتزة (28 عاما) هدفين في المباراة التي فاز بها فريقه أيندهوفن على فيتيسه أرنهايم 3 / 1 ليقود الفريق للمركز الثاني في الدوري الهولندي.
يذكر أن جوتزة سجل هدف الفوز للمنتخب الألماني في المباراة النهائية بكأس العالم 2014 أمام المنتخب الأرجنتيني، ولكنه لم ينضم للمنتخب الألماني لمدة 3 أعوام.
وخاض جوتزة 63 مباراة دولية مع المنتخب الألماني كان آخرها أمام المنتخب الفرنسي في نوفمبر2017.
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