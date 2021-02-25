أتلتيكو يتطلع لتثبيت أقدامه بالصدارة وسط مطاردة الريال وبرشلونة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتعين على أتلتيكو مدريد أن يثبت أقدامه في صدارة الدوري الإسباني هذا الأسبوع بعد أن سمح لريال مدريد وبرشلونة بتهديد موقعه فوق القمة خلال الأسابيع الماضية.

وبعد أن كان أتلتيكو في الصدارة بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه، بات يبتعد بفارق 3 نقاط فقط عن ريال مدريد الوصيف، ولا يزال له مباراة مؤجلة، ويتفوق بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث. ولم يحقق أتلتيكو أي انتصار في آخر 3 مباريات له على مستوى جميع المسابقات، وكانت آخر هذه الإخفاقات، الخسارة على ملعبه أمام تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ليصبح مهددا بتوديع البطولة القارية مبكرا.

وقد صار ما بدا موسما رائعا محتملا لأتلتيكو تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيموني، حلما صعب المنال بعد الكبوات الأخيرة للفريق.

ويخرج أتلتيكو لملاقاة مضيفه فياريال، صاحب المركز السادس الأحد المقبل في المرحلة الـ25، في مواجهة لن تكون سهلة مطلقا بالنسبة للمتصدر.

ويلتقي برشلونة، صاحب المركز الثالث، مع مضيفه إشبيلية الرابع، يوم السبت، بعد فوزه على إلتشي أمس الأول.

وخسر برشلونة على ملعب إشبيلية (رامون سانشيز بيزخوان) 0 / 2 في ذهاب المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا في وقت سابق الشهر الحالي، وبالتالي يسعى النادي الكاتالوني إلى الثأر قبل جولة الإياب لمسابقة الكأس الأربعاء المقبل.

وتعادل برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان مع ضيفه قادش الأسبوع الماضي، لكنه لم يفقد الأمل في المنافسة على لقب الدوري، والفوز على إشبيلية قد يكون خطوة حاسمة على الطريق الصحيح.

ويعول كومان على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي عاد لمستواه المعهود وسجل هدفين في شباك إلتشي ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 18 هدفا.

وقد أثبت إشبيلية، تحت قيادة مدربه جولين لوبتيجي، أنه عقبة من الصعب تجاوزها في الدوري المحلي بعد أن حافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات متتالية، ليصعد إلى المركز الثالث بالفوز على ملعب أوساسونا يوم الاثنين الماضي، لكن برشلونة أزاحه عن هذا المركز بعد يومين فقط.

ويخوض ريال مدريد حامل اللقب مواجهة صعبة يوم الاثنين في مواجهة ضيفه ريال سوسيداد، صاحب المركز الخامس. وسجل النادي الملكي تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان سلسلة من النتائج الجيدة مؤخرا، بينها الفوز على أتالانتا الإيطالي 1 / 0 أمس الأول في دوري أبطال أوروبا رغم الغيابات العديدة التي عانى منها الفريق.

ويفتقد زيدان جهود هدافه كريم بنزيمة وقائده سيرخيو راموس والعديد من الأوراق الرابحة، لكن الفريق سجل 5 انتصارات متتالية على مستوى جميع المسابقات.

وتنطلق الجولة الخامسة والعشرين اليوم بمباراة ليفانتي مع أتلتيك بيلباو.