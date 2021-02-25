«الأم» مورجان تسجل أول أهدافها الدولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت أليكس مورجان أول أهدافها للمنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات بعد أن أصبحت أما.

وجاء الهدف في المباراة التي شهدت تحقيق المنتخب الأمريكي رابع انتصاراته في بطولة (شي بيليفيز) أمس الأول.

وسجلت مورجان (31 عاما)، التي وضعت مولودتها في مايو الماضي، الهدف الخامس من 6 أهداف سجلها المنتخب الأمريكي في شباك نظيره الأرجنتيني في المباراة التي انتهت بسداسية نظيفة، والتي أقيمت في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، ليرفع المنتخب الأمريكي سجله خاليا من الهزائم إلى 37 مباراة.

وأصبح المنتخب الأمريكي أول فريق يفوز باللقب مرتين متتاليتين في البطولة التي انطلقت قبل 6 أعوام.

وغردت مهاجمة فريق أورلاند برايد، الفائزة مرتين بكأس العالم، على موقع تويتر «أحببت تسجيلي الهدف الأول على أرضنا في أورلاندو.

شكرا لكل الحب في هذه البطولة».