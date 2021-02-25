المنتخب الهندي يواجه الإمارات وعمان وديا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الاتحاد الهندي لكرة القدم أمس خوض المنتخب الأول مباراتين وديتين أمام عمان والإمارات، ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي، فإن المنتخب الهندي سيقيم معسكرا تدريبيا في دبي ابتداء من 15 مارس، حيث يتقابل مع عمان 25 مارس، ثم يواجه الإمارات بعدها بأربعة أيام.

ويلعب المنتخب الهندي ضمن المجموعة الخامسة من التصفيات الآسيوية، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط من 5 مباريات، في حين تتصدر قطر الترتيب برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، ويمتلك منتخب عمان 12 نقطة من 5 مباريات، ويحل منتخب أفغانستان ثالثا برصيد 4 نقاط.

ويتبقى للهند 3 مباريات في التصفيات أمام قطر وبنجلاديش وأفغانستان.

وأعرب حارس مرمى المنتخب الهندي، جوربريت سينج عن سعادته بالعودة لخوض المباريات الدولية، وقال: هذا المعسكر جيد للاعبين ولكرة القدم الهندية على العموم، حيث سنتمكن من اللعب من جديد على المستوى الدولي.

وأضاف «بعد توقف المنافسات الدولية بسبب ظروف الجائحة، كان من الصعب الترتيب لخوض مباريات في مثل هذه الظروف، وأريد أن أشكر الاتحاد الهندي لكرة القدم والجهاز الفني على ترتيب هذه المباريات».

وأوضح أن «المباراتين ستكونان أمام خصمين صعبين، ونحن نود أن نلعب ضدهما ونختبر أنفسنا».