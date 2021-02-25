شكرا لقرائتكم خبر فقاعة طبية حول إنتر ميلان بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المقرر أن يدخل متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، فريق إنتر ميلان في فقاعة طبية بعدما تبين إصابة بعض المسؤولين البارزين بالنادي وأعضاء من الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح إنتر ميلان عبر موقعه الرسمي أمس «إنتر يعلن أن اثنين من المديرين، اليساندرو أنطونيلو وجوزيبي ماروتا ومدير الكرة بييرو أوسيليو ومحامي النادي أنيلو كابيليني وعضو بالجهاز التقني جاءت نتائج اختباراتهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد، الفريق سيتبع الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي».

ويلتقي إنتر ميلان مع جنوه الأحد المقبل، في الوقت الذي تتجه فيه مباراة تورينو مع ساسولو اليوم نحو الإلغاء بسبب تزايد حالات الإصابة بالعدوى في صفوف تورينو.