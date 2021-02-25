شكرا لقرائتكم خبر فقاعة طبية حول إنتر ميلان بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح إنتر ميلان عبر موقعه الرسمي أمس «إنتر يعلن أن اثنين من المديرين، اليساندرو أنطونيلو وجوزيبي ماروتا ومدير الكرة بييرو أوسيليو ومحامي النادي أنيلو كابيليني وعضو بالجهاز التقني جاءت نتائج اختباراتهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد، الفريق سيتبع الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي».ويلتقي إنتر ميلان مع جنوه الأحد المقبل، في الوقت الذي تتجه فيه مباراة تورينو مع ساسولو اليوم نحو الإلغاء بسبب تزايد حالات الإصابة بالعدوى في صفوف تورينو.
كانت هذه تفاصيل خبر فقاعة طبية حول إنتر ميلان بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.