شكرا لقرائتكم خبر للمرة الأولى في تاريخ سباقات البطولة ..الدرعية تواصل اقتحام التاريخ بتنظيم «فورمولا إي» تحت الأضواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف الدرعية اليوم، منافسات الموسم السابع من سباقات بطولة العالم (إي بي بي فورمولا إي 2021)، التي تستضيفها المملكة للمرة الثالثة على التوالي في حلبة الدرعية، وعلى مدار يومين متتاليين، بتنظيم من وزارة الرياضة ، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وتقام منافسات الجولتين الأولى والثانية من سباق (فورمولا إي الدرعية 2021) اليوم وغدا، تحت الأضواء، عند الـ 8.00 مساء، لأول مرة في تاريخ سباقات بطولة العالم (فورمولا إي)، إذ تم تجهيز مسارات حلبة الدرعية بتقنية LED ذات الاستهلاك المنخفض، والتي تعمل بالطاقة المتجددة، حيث تسهم في تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 50%، في إطار تطبيق أفضل المبادرات العالمية بمجال الاستدامة البيئية والاقتصادية، المتماشية مع (رؤية المملكة 2030).

تخطي الظروف

وقال وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي «للموسم الثالث على التوالي، نفخر في المملكة باستضافة سباق (فورمولا إي الدرعية)، لنفتتح من خلاله جدول سباقات بطولة العالم للفورمولا إي.

لقد كان العام 2020 عاما مليئا بالتحديات والصعوبات جراء الجائحة العالمية، بسبب فيروس كورونا المستجد، ولكن بتوفيق من الله، ثم بقيادة وحكمة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وبدعمهما السخي اللامحدود للقطاع الرياضي، نجحنا في تخطي هذه الظروف، وضمان استمرار استضافة أهم وأبرز الفعاليات الرياضية العالمية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مع تطبيقنا لأعلى المعايير الصحيّة العالمية والتواصل الدائم مع الاتحادات العالمية والشركات المنظمة، لنقدم للعالم كما اعتدنا صورة جميلة تعكس مكانة المملكة وتبهر العالم».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان «تعد استضافة المملكة لبطولة العالم (فورمولا إي)، مثالا آخر على التطور الكبير الذي شهدته المملكة في الأعوام القليلة الماضية، في استضافة وتنظيم أبرز الأحداث الرياضية العالمية في مختلف الألعاب، وما تشهده النسخة الحالية من السباق من إقامة المنافسات ليلا لأول مرة في تاريخ البطولة العالمية، لهو خير دليل على قدرات المملكة العالية وحضورها القوي دوليا».

متسابقون عالميون

ويشارك في السباق 24 متسابقا من مختلف دول العالم من بينها، (فرنسا ـ سويسرا ـ ألمانيا ـ بريطانيا ـ البرتغال ـ البرازيل ـ نيوزيلندا ـ هولندا ـ بلجيكا)، يمثلون 12 فريقا عالميا، وهم: إينفيجين فيرجين ريسينغ (بريطانيا) ـ مرسيدس بنز إي كيو (ألمانيا) ـ دراغون بينسكه أوتوسبورت (الولايات المتحدة) ـ نيو 333 – (الصين) ـ جاغوار ريسينغ – (بريطانيا) ـ أودي سبورت آبت شيفلر (ألمانيا) ـ دي أس تشيتاه (الصين) ـ نيسان إي دامز (فرنسا) ـ بي إم دبليو أندريتي موتورسبورت (الولايات المتحدة) ـ ماهيندرا ريسينغ (الهند) ـ تاغ هوير بورشه – (ألمانيا) ـ روكيت فنتوري ريسينغ (موناكو).

نقل مباشر

ستنقل القنوات الرياضية السعودية منافسات السباق على الهواء مباشرة (الناقل الحصري)، على مدار يومين (الجمعة والسبت)، مع تغطية كاملة للأحداث المصاحبة للجولة من حلبة السباق في الدرعية.

يذكر أن الموسم السابع من بطولة العالم لسباقات (فورمولا إي)، والذي سينطلق من الدرعية، يضم (14) جولة في مختلف مدن العالم عبر القارات الخمس، وكان البرتغالي أنطونيو فيليكس دا كوستا، بطل العالم الحالي، هو أول من حقق لقب سباق الدرعية في موسم 2018 – 2019، وتبعه البريطانيان سام بيرد وآلكسندر سيمز، اللذان حققا لقبي سباق الدرعية في الجولتين اللتين أقيمتا في موسم 2019 – 2020، كجزء من فعاليات موسم الدرعية.