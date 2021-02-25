6 مباريات بالجولة الـ20 لممتاز اليد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتواصل اليوم منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، بإقامة 6 مباريات ضمن الجولة الـ20، وستلعب جميعها عند الـ4 مساء. ويسعى فريق النور الثاني بـ32 نقطة إلى تحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة عندما يلتقي على صالة وزارة الرياضة بالدمام نظيره مضر الثالث بـ31 نقطة والذي يبحث بدوره عن الفوز للتقدم للوصافة. ويتطلع الوحدة لمواصلة الصدارة التي يحتلها بـ 34 نقطة، والاقتراب من اللقب بشكل أكبر عندما يواجه الصفا (السابع بـ 16 نقطة)، وذلك على صالة مدينة الملك عبدالعزيز ويتطلع الوحدة لمواصلة الصدارة التي يحتلها بـ 34 نقطة، والاقتراب من اللقب بشكل أكبر عندما يواجه الصفا (السابع بـ 16 نقطة)، وذلك على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، فيما تقام في صالة وزارة الرياضة بجدة مباراة الأهلي (الخامس بـ 22 نقطة)، مع نظيره الخليج (الرابع بـ 28 نقطة)، ويلعب السلام (التاسع بـ 11 نقطة)، مع الزلفي (السادس بـ 19 نقطة)، ويخوض الترجي (العاشر بـ 7 نقاط) مباراته مع المحيط (الثامن بـ 15 نقطة) ويلعب الروضة مع هجر في الأحساء.

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