ميدان فروسية حائل ينظم سباقه الـ18

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس حفل سباقه الـ18 لهذا الموسم على دعم الراعي الذهبي الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل، بحضور رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل، عضو مجلس إدارة ميدان الفروسية بمنطقة حائل عبدالعزيز بن خلف الزقدي. وتكون حفل السباق من خمسة أشواط جميعها مسافتها كانت 1600م جاءت على النحو التالي: الأول للدرجة لم تربح وحققه «ابن الحاكم» للمالك والمدرب حمدان المبروك، أما الشوط الثاني مفتوح مواليد 2018م فقد كسبته الفرس «لعيون دحوم» للمالك عبدالله الشمري والمدرب بندر ناصر الدهيش. وخصص الشوط الثالث للدرجة مفتوح 2017م وحققه «مذعن» لإسطبل بشاير الخير والمدرب مشاري الرشيدي والشوط الرابع مفتوح أفراس ونالت الفرس «لعيون شاهة» أولى سيارات موسم الميدان للمالك سعد الشمري والخيال علي المتعب، وشهد الشوط الخامس تنافسا قويا مفتوح الدرجات وحصل عليه الجواد «فاتل» للمالك والمدرب مؤيد فاتل الضعيفي. وخصص الشوط الثالث للدرجة مفتوح 2017م وحققه «مذعن» لإسطبل بشاير الخير والمدرب مشاري الرشيدي والشوط الرابع مفتوح أفراس ونالت الفرس «لعيون شاهة» أولى سيارات موسم الميدان للمالك سعد الشمري والخيال علي المتعب، وشهد الشوط الخامس تنافسا قويا مفتوح الدرجات وحصل عليه الجواد «فاتل» للمالك والمدرب مؤيد فاتل الضعيفي.

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