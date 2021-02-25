شكرا لقرائتكم خبر سيمينيا تستعين بحقوق الإنسان ضد دولي القوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت العداءة الجنوب أفريقية الفائزة بميداليتين ذهبيتين في الأولمبياد، كاستر سيمينيا، اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن اللوائح الخاصة بمستوى هرمون تيستوستيرون لدى العداءات.

وخسرت سيمينيا (30 عاما) استئنافا أمام المحكمة الفيدرالية العليا في سويسرا العام الماضي، كانت تقدمت به ضد تغيير في القواعد أجراه الاتحاد الدولي لألعاب القوى، لكنها لا تزال تأمل في الفوز بثاني ميدالية ذهبية على التوالي في سباق 800 م الأولمبي، خلال دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، والتي تأجلت من العام الماضي للعام الجاري بسبب جائحة كورونا.

وذكرت سيمينا في بيان أمس «كل ما نطلبه هو السماح لنا بأن نعدو بحرية، إلى الأبد، بصفتنا نساء قويات لا يعرفن الخوف.. كنا وما زلنا كذلك».

وقالت سيمينيا التي يعتقد بأنها ثنائية الجنس، إنها لن تستخدم الدواء في سبيل السماح لها بالمنافسة في المسافة المفضلة لها.