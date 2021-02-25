شكرا لقرائتكم خبر إدارة الاتحاد ترفض إقالة كاريلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​كشفت مصادر لـ»مكة» أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لا تزال مقتنعة بالعمل الفني الذي يؤديه المدير الفني، البرازيلي فابيو كاريلي، كما ترفض حتى الآن فكرة الاستغناء عنه تماما.

واجتمع المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي والمدير التنفيذي حامد البلوي ومدير الكرة مشعل السعيد مع الجهاز الفني بقيادة كاريلي ومساعده حسن خليفة، وذلك في أعقاب الخسارة الثقيلة من الفيصلي بنتيجة 1/ 3 ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتجد إدارة النادي أن عمل المدرب مميز ولا سيما أن الفريق أصبح مختلفا تماما عن الموسمين الماضيين ولم يتلق سوى أربع خسائر من أصل عشرين في الدوري كما أنه بلغ نهائي كأس محمد السادس للأبطال.

من جهة أخرى بدأ الفريق استعداداته الفعلية لمواجهة فريق نادي القادسية، حيث سيقام اللقاء مساء الأحد المقبل في الخبر ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري.

واختار كاريلي المدافع عمر هوساوي إلى جانب زياد المولد ليكون عوضا عن الموقوف بالبطاقات الصفراء أحمد حجازي، كما سيضم لقائمته الاحتياطية المدافع عبدالمحسن فلاتة.