تأجيل مباراة تورينو مع ساسولو بسبب كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس تأجيل مباراة تورينو مع ساسولو المقررة اليوم إلى يوم 17 مارس المقبل. وجاء قرار الرابطة نظرا لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف فريق تورينو. وقررت سلطات الصحة المحلية هذا الأسبوع إغلاق الملعب التدريبي لتورينو عقب أنباء عن تسجيل 9 حالات إصابة. وقررت سلطات الصحة المحلية هذا الأسبوع إغلاق الملعب التدريبي لتورينو عقب أنباء عن تسجيل 9 حالات إصابة.

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