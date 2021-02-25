شكرا لقرائتكم خبر العمري.. وطني وحيد يقاتل 17 أجنبيا على لقب الهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا يزال لاعب وسط فريق القادسية، حسن العمري السعودي الوحيد الذي يتصدى لمنافسة المحترفين الأجانب بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على لقب الهداف.

وبعد مرور 20 جولة من الدوري، يفصل العمري عن معادلة رقم المتصدر 3 أهداف.

ويتصدر قائمة الهدافين، مهاجم الهلال الفرنسي بافيتيمبي جوميز برصيد 14 هدفا، فيما يملك العمري11 هدفا.

وخلت قائمة تضم 18 لاعبا بلغ عدد أهدافهم بين 14 إلى 6 أهداف، من أي لاعب محلي باستثناء العمري الذي يتشارك المركز الرابع مع لاعبي الاتحاد وأبها، رومارينهو دا سيلفا، وكارلوس ستراندوبيرج.

وعلى مستوى قائمة الهدافين المحليين، تمسك العمري بالصدارة، حيث إن الفاصل بينه وبين أقرب منافسيه، لاعب الفتح على الزقعان، 6 أهداف، حيث سجل الأخير 5 أهداف حتي الآن.

العمرى حتى نهاية الجولة الـ20

صنع 4 أهداف

صنع 21 فرصة خلال 18 مباراة

بدأ 17 مباراة أساسيا

تم استبداله في 14 مباراة

بلغ عدد دقائق لعبه 1483 دقيقة

سجل أكثر من 30% من أهداف فريقه البالغة 31 هدفا.

قائمة الهدافين حتى رصيد 6 أهداف