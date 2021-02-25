العمري.. وطني وحيد يقاتل 17 أجنبيا على لقب الهداف

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وبعد مرور 20 جولة من الدوري، يفصل العمري عن معادلة رقم المتصدر 3 أهداف.ويتصدر قائمة الهدافين، مهاجم الهلال الفرنسي بافيتيمبي جوميز برصيد 14 هدفا، فيما يملك العمري11 هدفا.
وخلت قائمة تضم 18 لاعبا بلغ عدد أهدافهم بين 14 إلى 6 أهداف، من أي لاعب محلي باستثناء العمري الذي يتشارك المركز الرابع مع لاعبي الاتحاد وأبها، رومارينهو دا سيلفا، وكارلوس ستراندوبيرج.
وعلى مستوى قائمة الهدافين المحليين، تمسك العمري بالصدارة، حيث إن الفاصل بينه وبين أقرب منافسيه، لاعب الفتح على الزقعان، 6 أهداف، حيث سجل الأخير 5 أهداف حتي الآن.
العمرى حتى نهاية الجولة الـ20
- صنع 4 أهداف
- صنع 21 فرصة خلال 18 مباراة
- بدأ 17 مباراة أساسيا
- تم استبداله في 14 مباراة
- بلغ عدد دقائق لعبه 1483 دقيقة
- سجل أكثر من 30% من أهداف فريقه البالغة 31 هدفا.
- بافيتيمبي جوميز (الهلال) 14
- كريستيان جوانكا (الشباب) 13
- جوليو تافاريس (الفيصلي) 12
- فابيو أبرو (الباطن) 12
- رومارينهو دا سيلفا (الاتحاد)11
- كارلوس ستراندبيرج (أبها)11
- حسن العمري (القادسية) 11
- إيميليو زيلايا (ضمك) 10
- عمر السومة (الأهلي) 9
- ميتشيل تي فريدي (الفتح) 9
- كريم البركاوي (الرائد) 8
- يوسف نياكات (الوحدة) 8
- نعيم سليتي (الاتفاق) 8
- ليندر تاوامبا (التعاون) 7
- ديمتري بتراتوس (الوحدة) 7
- فيليب كيس (الاتفاق) 7
- سفيان بن دبكة (الفتح) 6
- خوانبي أنور (العين) 6
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