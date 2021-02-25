شكرا لقرائتكم خبر عن رولان يقود هجوم بيراميدز في مواجهة الجونة وإكرامي في حراسة المرمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لخوض مباراة الجونة التي تقام مساء اليوم، الخميس، في الجولة 14 من الدوري الممتاز حيث يستمر في الدفع بشريف إكرامى في حراسة المرمي ويعتمد في الهجوم على دييجو رولان .

وجاء التشكيل الخاص ببيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود حمادة - نبيل دونجا

خط الهجوم: دييجو رولان

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - محمود وادي - أحمد الشناوي - إبراهيم عادل - دودو الجباس - أحمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق

بينكما جاء تشكيل الجونة :

حراس المرمي : أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع :جوزيف جوناثان ومحمد نجيب ومحمود الجزار ومحمد يكن

الوسط :عربي بدر ونور السيد وسارج اكا ومحمود الشبراوي

الهجوم : عموري وعمر السعيد

ويجلس على دكة بدلاء الجونة : محمود الغرباوي ومصطفي الصفتي ومحمد رجب وعمرو بركات وإسلام عبد النعيم و ناصر ناصر و ادريس مبومبو وعمرو السعداوي وزياد الجيوشي

و يقف فريقا بيراميدز والجونة دقيقة حداد قبل مباراتهما على روح المهندس حسين صبور رئيس نادي الصيد السابق، والكابتن محمد زمزم نجم المقاولون العرب التاريخي.

واقترح نادي بيراميدز على مراقب المباراة الوقوف دقيقة حداد على روح رئيس نادي الصيد ورجل الأعمال الراحل وكذلك نجم المقاولون العرب تكريما لهما ووافق اتحاد الكرة على الطلب.