شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي: لعبنا أسوأ مبارياتنا أمام الإنتاج وغياب حلمى طولان أثّر علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجدى علام، المدرب العام لإنبي، إن فريقه قدم أسوء مبارياته أمام الإنتاج الحربي، في اللقاء الذى جمع الفريقين عصر ،اليوم، الخميس على ستاد الأهلى والسلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى وانتهى بالتعادل السلبي.

أكد علام في تصريحات لقناة "on time sport"، أن إنبي تعرض لظروف صعبة قبل مواجهة الإنتاج الحربي، وعلى رأسها إصابة حلمى طولان المدير الفني بفيروس كورونا، فضلا عن إصابة بعض اللاعبين الأساسين.

أضاف علام أن غياب حلمى طولان عن المباراة أثر على معنويات اللاعبين، وقلل من حماسهم مشيرا إلى أن النقطة التي حصل عليها إنبي جيدة في المجمل لأنها ساعدة فريقه في ترتيب جدول الدوري، خصوصا أنه يتبقى لهم بعض المباريات المؤجلة.

تابع علام حديثه عن حالة حلمى طولان قائلا:" لن تجد أحرص من حلمى طولان في تطبيق الإجراءات الاحترازية خصوصا أنه يرتدى 3 كمامات وحضر معنا إلى المباراة ولكن الطبيب أخبره بإيجابية مسحته".

انتهت مباراة الانتاج الحربى وانبى بالتعادل السلبى والتى أقيمت عصر اليوم الخميس على استاد الأهلى والسلام والمؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، وبذلك يرتفع رصيد الانتاج الحربى للنقطة العاشرة ليحتل المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا ، فيما ارتفع رصيد انبى للنقطة 19 ليحتل المركز السابع بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.