شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعمق جراح وادى دجلة بفوز "+90".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف الاتحاد السكندرى، فوزا قاتلا من أنياب منافسه وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء ،اليوم، الخميس على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل محمد هلال، لوادى دجلة في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل فوزى الحناوى للاتحاد السكندرى، في الدقيقة 54، وبعدها ينهى إيمانويل إكوي أمام الغزلان بتسجيل هدف الفوز لزعيم الثغر في الدقيقة 90.

وجاء تشكيل وادي دجلة على النحو التالي:حراسة المرمى: محمد عبد المنصف،خط الدفاع: خالد رضا، إبراهيم ريعو، إسحاقو يعقوبو، أحمد مجدي،خط الوسط: أحمد سعيد، إبراهيم عايش، محمد رضا،خط الهجوم: دييجو كالديرون، جورجينو، رودني أنتوي.

بينما دخل الاتحاد السكندرى المباراة بالتشكيل التالى:حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: داميون لوي، كريم الديب، عبدالغني محمد والسيد سالم،خط الوسط: عمارحمدي، أحمد نبيل مانجا وفوزي الحناوي،خط الهجوم: رزاق سيسيه، ويليامز روماريو وخالد الغندور.

بهذه النتيجة ارتقى الاتحاد السكندرى في ترتيب جدول الدورى إلى المركز العاشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة فيما ظل وادى دجلة في المركز الأخير برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 19 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.