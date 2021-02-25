شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على الجونة بهدف أسامة جلال في الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى بيراميدز الشوط الأول، متقدما على منافسه الجونة، بهدف أسامة جلال الذى سجله في الدقيقة 9، من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى:حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال،خط الوسط: أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود حمادة - نبيل دونجا،خط الهجوم: دييجو رولان.

ودخل الجونة المباراة بتشكيل مكون من:حراس المرمي : أحمد عادل عبد المنعم،الدفاع :جوزيف جوناثان ومحمد نجيب ومحمود الجزار ومحمد يكن،الوسط :عربي بدر ونور السيد وسارج اكا ومحمود الشبراوي،الهجوم : عموري وعمر السعيد

ويحتل بيراميدز المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكهم 12 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل الجونة المركز السادس برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.