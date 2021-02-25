شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل ناشئ بالخماسى فى العالم:حققت ذهبية أولمبياد الشباب بعد فقدان ملابسي"فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع أحمد الجندى لاعب منتخب الخماسى الحديث أن يكتب أسمه بحروف من ذهب في تاريخ اللعبة، بعد أن توج بجميع البطولات التي شارك فيها مع المنتخب ، بالإضافة إلى الفوز بلقب افضل ناشئى في العالم ، و كذلك الحصول على جائزة محمد بن راشد ال مكتوم في الابداع الرياضى ، والذى يستعد حاليا للمشاركة مع المنتخب في الاستعداد لأولمبياد طوكيو ، فتحدث عن بدايته مع لعبة الخماسى الحديث ، و لماذا اختار هذه الرياضة بالتحديد دون غيرها ، و كيف يستعد لأولمبياد طوكيو القادم ، فكان معه الحوار التالى ..

متى بدأت ممارسة لعبة الخماسى الحديث ؟

بدأت ممارسة الخماسى الحديث وانا في سن صغير جدا، حيث كنت في الخامسة من عمرى .

ولماذا اخترت هذه الرياضة بالتحديد ؟

كنت امارس الخماسى و معها السباحة أيضا ، و لكن مع الوقت وجدت اننى اميل الى الخماسى اكثر ، واحبه اكثر ، فتركت السباحة وتفرغت للرياضة التي أحبها .

ما رد فعل المحيطين بك عندما اخترت هذه اللعبة ؟

الطبيعى طبعا ، أن في البداية الألعاب الفردية لم تكن معروفة في مصر بصورة كبيرة ، و لكن في الفترة الحالية ومنذ سنوات قليلة أصبحت نتشرة ومعروفة بصورة أكبر في ظل البطولات التي يتم تحقيقها والوصول الى العالمية والتور الذى تشهده الألعاب الفردية في مصر ..

موقف طريف تعرضت له في بطولات الخماسى ؟

في بطولة أولمبياد الشباب ، بعد أن تناولنا وجبة الغداء في المطعم نسبت شنطة الملابس الخاصة بى ، وبعد أن خرجنا من المدينة الأولمبية ، ووصلنا الى مكان المنافسات و نزلنا من اتوبيس البعثة ، أخطرت المدرب ، فأسرع بكل قوة ، وعاد الى المدينة الرياضية مرة أخرى ، وبالتالي ل أقوم بعملية الاحماء قبل المنافسات ، حيث كنت انتظره حتى يعود بحقيبة الملابس، وسط قلق و خوف وترقب .

وماذا بعد ذلك ؟

عاد المدرب بالحقيبة قبل انطلاق منافساتى بالاولمبياد ، وشاركت في البطولة مباشرة .

ما نتيجة المشاركة بعد هذا الموقف ؟

الحمد لله ، حققت المركز الاول وتوجت بالميدالية الذهبية في أولمبياد الشباب .

هل فوزك كأفضل ناشئ في العالم يمثل ضغط عليك لتحقيق الأفضل الفترة القادمة؟

الفوز بأفضل ناشئ لا يمثل ضغط عليا ، بصورة كبيرة ، لكن بحاول اوازن بين كل الأمور ، و اركز في التدريبات، لأن الضغط عندما يزيد سيؤثر سلبا على ادائى في المنافسات .

ما خطة البطولات القادمة فى الطريق الى طوكيو ؟

البداية بطولة استعدادية بالمجر ، لاتدخل ضمن البطولات المؤهلة الى الاولمبياد ، ويليها كاس عالم فى المجرفى شهر مارس ، ثم عدة بطولات ، وفى شهر يونيو بطولة العالم التى تقام بمصر.

ما توقعاتك لمشاركتك في أولمبياد طوكيو ؟

عندى حلم كبير وطموح ، ان شاء الله أحقق ميدالية أولمبية في طوكيو .