شكرا لقرائتكم خبر عن حارس ناشئ يشارك مع جبل وجنش وعواد فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السيد عطية حارس فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد 99 في المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة وشارك عطية في المران الجماعي برفقة الثلاثي محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.

أدى حازم إمام لاعب فريق الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي، المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي.

وغاب حازم إمام عن رحلة الزمالك الأخيرة للسنغال، لمواجهة تونجيت في ثاني جولات دوري المجموعات الأفريقي، بسبب شعوره بالإجهاد، وفضل الجهاز الفني استمرار إراحته في المران الجماعي اليوم، لحين شفائه بشكل كامل من آثار الإجهاد.

بذلك تتضاءل فرص مشاركة حازم إمام في مباراة الزمالك المقبلة أمام وادي دجلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل بالدوري الممتاز، لتزداد فرص التونسي حمزة المثلوثي في المشاركة بالتشكيلة الأساسية للزمالك للمباراة الثانية على التوالي بعد قيادته للفريق الأبيض في لقاء تونجيت الأخير.

ويلتقي الزمالك مع وادي دجلة في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز