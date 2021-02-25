شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يحضر مباراة بيراميدز والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تواجد جهاز المنتخب الوطني الأول في مقصورة استاد الدفاع الجوي لمتابعة مباراة بيراميدز والجونة في الجولة 14 من الدوري الممتاز.

وحضر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني وجهازه المعاون، طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، وأنيس الشعلالي وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي.

ويستعد المنتخب للسفر يوم 22 مارس المقبل لكينيا لمواجهة منتخبها يوم 25 في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا بالكاميرون، قبل مواجهة جزر القمر يوم ٢٩ في ختام مباريات التصفيات .

وتأخر انطلاق مباراة بيراميدز والجونة على ستاد الدفاع الجوي والمقامة حاليا ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى بسبب عدم وجود سيارة إسعاف ليرفض الحكم أمين عمر انطلاق اللقاء لحين وصول السيارة.



ايمن طاهر



حسام البدرى فى المباراة



حسام البدرى