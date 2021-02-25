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شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو البنك الاهلى يخضعون لـ مسحة قبل مواجهة أسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو البنك الاهلى والجهاز الفني بقيادة خالد جلال لاجراء المسحة الطبية قبل أنطلاق المران اليوم وذلك ضمن الاستعدادات لمباراة أسوان في بطولة الدورى المصرى الممتاز في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل اتحاد الكره المصري خوض الفريق لمسحة كورونا قبل 72 ساعة من المباراة .
كما عاد محمد بسيوني للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الشفاء من إصابته بشد فى عضلة السمانة، ومازال محمد كوفي ومحمد مجدي ومحمد مثناني وأحمد على فى مرحلة التأهيل ما بعد الإصابة.
البنك الأهلى يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط من 13 مباراة من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام أسوان ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري لتقام يوم الأحد 28 فبراير الجاري.
مسحة طبية للاعبو البنك الاهلى (2)
مسحة طبية للاعبو البنك الاهلى (3)
مسحة طبية للاعبو البنك الاهلى (4)
مسحة طبية للاعبو البنك الاهلى (1)