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لاعبو البنك الاهلى يخضعون لـ مسحة قبل مواجهة أسوان.. صور

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القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو البنك الاهلى والجهاز الفني بقيادة خالد جلال لاجراء المسحة الطبية قبل أنطلاق المران اليوم وذلك ضمن الاستعدادات لمباراة أسوان في بطولة الدورى المصرى الممتاز في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل اتحاد الكره المصري خوض الفريق  لمسحة قبل 72 ساعة من المباراة . 

إستأنف فريق البنك الأهلي تدريباته اليومية بعد الراحه 24 ساعة عقب ختام المعسكر المغلق للفريق والذي أقيم في أحد فنادق مدينه السادس من اكتوبر والذي إستمر أربعة أيام استعدادا لمواجهة أسوان المؤجلة من الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الممتاز والمقرر لها الأحد الثامن والعشرين من فبراير الجاري في الثانية والنصف عصراً ويستضيفها ستاد بترو سبورت . 

 

كما عاد محمد بسيوني للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الشفاء من إصابته بشد فى عضلة السمانة، ومازال محمد كوفي ومحمد مجدي ومحمد مثناني وأحمد على فى مرحلة التأهيل ما بعد الإصابة.

 البنك الأهلى يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد  10 نقاط من 13 مباراة من الفوز في مباراة واحدة  وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام أسوان ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري لتقام يوم الأحد 28 فبراير الجاري.

 

 

مسحة طبية للاعبو البنك الاهلى (2)
مسحة طبية للاعبو البنك الاهلى (2)

مسحة طبية للاعبو البنك الاهلى (3)
مسحة طبية للاعبو البنك الاهلى (3)

مسحة طبية للاعبو البنك الاهلى (4)
مسحة طبية للاعبو البنك الاهلى (4)

مسحة طبية للاعبو البنك الاهلى (1)
مسحة طبية للاعبو البنك الاهلى (1)

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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