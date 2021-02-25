شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى لكمال الاجسام يكرم محمد محسن كأول حكم مصرى محترف في اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور رفائيل سانتونجا، رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، والدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصرى والعربى والإفريقى والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى لكمال الأجسام ، على تسليم اول حكم دولي مصري للمحترفين وهو محمد محسن كارت الاحتراف أثناء تواجدهما في ختام فعاليات البطولة الدولية لكمال الاجسام التي اقيمت في مصر ، بحضور العديد من المهتمين باللعبة على المستويين المحلي والدولي.

الكارت الأحمر لتحكيم المحترفين يعد من أكبر فئات التحكيم الدولى للمحترفين، ويحق له المشاركة في تحكيم كافة البطولات الدولية هواه ومحترفين ، والتي ينظمها الاتحاد الدولى لكمال الأجسام.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام ورئيس الاتحاديين العربى والإفريقى والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى أنه حرص على تكريم الحكم الدولي المحترف بحضور الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي للعبة نظراً لأنه أول مرة حكم مصرى يحصل على هذه الدرجة الرفيعة من التحكيم الدولى للمحترفين رغم صغر سنه الا أن "محسن" نجح بدرجة امتياز في بطولة العالم الأخيرة بإسبانيا مما جعله جدير بهذه الفئة المتميزه من التحكيم الدولى.

ومن جانبه أعرب الحكم الدولي للمحترفين محمد محسن عن سعادته البالغة بهذا التكريم الخاص من أكبر شخصية في الاتحاد الدولى لكمال الأجسام الدكتور رفائيل سانتونجا وبرفقته عادل فهيم وأن يحرصا على تسليم كارت التحكيم الدولى للمحترفين قائلا :" اعتبر نفسي محظوظ بهذا الشرف العظيم و َاعاهدهما على الظهور المشرف خلال البطولات الدولية المقبلة لكي اكون سفير فوق العادة للتحكيم المصري.