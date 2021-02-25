شكرا لقرائتكم خبر عن محترف الزمالك فى السلة مهدد بالإيقاف بسبب 23 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة مخاطبة مسئولي نادى الزمالك، لسداد نسبة تسجيل اللاعب والتر هودج المحترف الامريكى في صفوف سلة الفريق الأبيض، و التي تبلغ 23ألف دولار .

وحال عدم سداد المبلغ يصبح اللاعب مهدد بالايقاف من جانب نقابة المهن الرياضية ، خاصة وأن النقابة أرسلت خطابا الى اتحاد اللعبة ، تخطرهم فيه بعدم سداد المبلغ، وتطالب اتحاد كرة السلة بايقاف اللاعب، وبدوره يقوم مسئولي الاتحاد بمخاطبة النادى ، لسداد المبلغ المذكور ، لتجنب إيقاف المحترف الامريكى

نجح مسئولي نادى الزمالك في التعاقد مع الأمريكى والتر هودج ، للانضمام إلى فريق كرة السلة رجال وتدعيمه خلال مباريات الموسم بعد رحيل محترفى الفريق مع نهاية الموسم المنقضى وعلى رأسهم ستوجلين .

وجاء التعاقد مع والتر هودج أكتوبر الماضى، بناء على رغبة الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة طارق سليم ، وجهاز السلة.