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محترف الزمالك فى السلة مهدد بالإيقاف بسبب 23 ألف دولار

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القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة مخاطبة مسئولي نادى الزمالك،  لسداد نسبة تسجيل اللاعب والتر هودج المحترف الامريكى في صفوف سلة الفريق الأبيض، و التي تبلغ 23ألف دولار .

وحال عدم سداد المبلغ يصبح اللاعب مهدد بالايقاف من جانب نقابة المهن ، خاصة وأن النقابة أرسلت خطابا الى اتحاد اللعبة ، تخطرهم فيه بعدم سداد المبلغ، وتطالب اتحاد كرة السلة بايقاف اللاعب، وبدوره يقوم مسئولي الاتحاد بمخاطبة النادى ، لسداد المبلغ المذكور ، لتجنب إيقاف المحترف الامريكى

نجح مسئولي نادى الزمالك في التعاقد مع الأمريكى والتر هودج ، للانضمام إلى فريق كرة السلة رجال وتدعيمه خلال مباريات الموسم بعد رحيل محترفى الفريق مع نهاية الموسم المنقضى وعلى رأسهم ستوجلين .

وجاء التعاقد مع والتر هودج أكتوبر الماضى،  بناء على رغبة الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة طارق سليم ، وجهاز السلة.  

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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