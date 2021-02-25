شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يحدد 30 مليون جنيه لبيع كريم فؤاد بعد أنباء انتقاله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الطويلة، رئيس نادى النجوم، حقيقة الأنباء التي تداولت خلال الأيام الماضية بشأن توقيع لاعبه كريم فؤاد، والمعار إلى إنبي للنادى الأهلي، مؤكدا أن مسئولي النادى الأحمر لم يقدموا عرضا رسميا لضم اللاعب.

قال الطويلة، في تصريحات لـ الخليج 365، إن كريم فؤاد والأهلى سيضعا أنفسهم في أزمة كبيرة، حال توقيع اللاعب للأحمر، لافتا إلى أن اللاعب تلقى عرضا خارجيا من البرتغال ولكن جائحة فيروس كورونا المستجد حالت دون إتمام الأمر.

أشار الطويلة إلى أن مسئولي الفريق البترولى لم يطلبوا تفعيل عقد شراء كريم فؤاد حتى هذه اللحظة، موضحا أن إذل ما أقدم النادى البترولى على هذه الخطوة، عليه الالتزام بدفع مبلغ 15 مليون جنيه حسب نصوص الاتفاق في العقد.

أكد رئيس نادى النجوم أنه لن يتنازل عن بيع كريم فؤاد بمبلغ من 25 مليون جنيه أو 30 مليون جنيه خصوصا أن اللاعب يتميز بالقدرات الفنية العالية وخطف الأنظار في الدوري المصري وسحب البساط من تحت أقدام نجوم كبار.

وفى ذات السياق أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بإنبي، أن المبلغ المطلوب من النجوم لتفعيل عقد كريم فؤاد كبير، خصوصا أن سياسة ناديه تعتمد على بيع اللاعبين المميزين، وتسويقهم محليا وخارجيا، لكن شراء لاعبين بأرقام مادية كبيرة فى هذا التوقيت سيكون صعبا للغاية.

وقال مدير الكرة بإنبي، إن كريم فؤاد من اللاعبين المميزين، ويعتمد عليه حلمى طولان كركيزة أساسية فى صفوف الفريق البترولى، مشيراً إلى أنه يتمنى استمرار اللاعب معهم لما يمثله من إضافة كبيرة للفريق البترولى.

تعاقد الفريق البترولى مع اللاعب قبل بداية الموسم الماضي لمدة موسمين على سبيل الإعارة تنتهي بنهاية الموسم الجاري، مع وجود بند في عقد اللاعب يفيد بأولوية نادي إنبي فى شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 15 مليون جنيه كما يوجد بند يفيد بأحقية قطع اللاعب لإعارته ولكن حال تلقيه عرضًا أوروبيًا وليس عرضًا محليًا.