شكرا لقرائتكم خبر عن عزمى محيلبة يحتل المركز الخامس فى نهائى الإسكيت بكأس العالم للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الرامى عزمى محيلبة لاعب المنتخب الوطنى للرماية على المركز الخامس فى نهائى منافسات الإسكيت ببطولة كأس العالم للخرطوش التى تستضيفها مصر بعد كسره 25 طبقا من أصل 30 .

واستطاع محيلبة التأهل إلى النهائى بعد احتلال المركز الأول فى التصفيات بتحقيق 121 طبقا متفوقا على رماه عالميين.

من جانبه، أكد حازم حسنى رئيس إتحاد الرماية و اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للخرطوش التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 4 مارس المقبل على تطبيق إجراءات وزارة الصحة الخاصة بإحترازات فيروس كورونا فى البطولة.

و قال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة نجاح مونديال اليد الذى اختتم يناير الماضى طمئن الدول المشاركة قبل تأكيد المشاركة فى كأس العالم للرماية.

كما أشار حازم حسنى إلى أنه لم يستطيع حتى الأن توقع عدد الميداليات التى تحصل عليها مصر فى المونديال فى ظل توقف اللعب العالمى الفترة الماضية فى ظل أحداث كورونا ، إلا أنه أشار إلى تحقيق ميدالية على الأقل فى هذه البطولة .

شهدت إنطلاقة بطولة كأس العالم للرماية إجراءات إحترازية مشددة ، وذلك بالإطمئنان على درجات حرارة كل من يتواجد فى موقع المنافسات بميدان نادى صيد السادس من أكتوبر .

يشارك في بطولة كأس العالم للرماية دول "لأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".