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رأسية أسامة جلال تمنح بيراميدز التقدم على الجونة.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - سجل أسامة جلال مدافع بيراميدز الهدف الأول لفريقه فى شباك الجونة من ضربة رأس في الدقيقة 9 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

 وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى:حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال،خط الوسط: أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود حمادة - نبيل دونجا،خط الهجوم: دييجو رولان.

ودخل الجونة المباراة بتشكيل مكون من:حراس المرمي : أحمد عادل عبد المنعم،الدفاع :جوزيف جوناثان ومحمد نجيب ومحمود الجزار ومحمد يكن،الوسط :عربي بدر ونور السيد وسارج اكا ومحمود الشبراوي،الهجوم : عموري وعمر السعيد

ويحتل بيراميدز المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكهم 12 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل الجونة المركز السادس برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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