شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الأوليمبى فى سادس جولات المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى طارق محروس على نظيره الأوليمبى بنتيجة 33/19 فى إطار الجولة السادسة بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين للرجال للموسم الحالى 2020 / 2021 بصالة إستاد القاهرة .

فيما تقام الجولة السابعة غدا الجمعة ، بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع سبورتنج و الطيران مع الأوليمبي و طلائع الجيش مع الزمالك و هليوبوليس مع الزهور

أعلن مسئولو إتحاد كرة اليد عن تأجيل الجولتين الحادية عشر و الثانية عشر بدورى المحترفين للموسم الحالى المقرر لهما يومى 1، 2 أبريل المقبلين إلى يومى 15 و16 من نفس الشهر ، وذلك لاستكمال نهائيات موسم كورونا .

يأتى ذلك فى ظل إعلان استكمال منافسات دورى المحترفين للرجال 2019 / 2020 يومى 1و 2 أبريل المقبلين بنفس شروط المسابقة لهذا الموسم، وتشهد الجولة قبل الأخيرة المحدد لها 1 أبريل مواجهات بين كل من ـ الاهلى مع طلائع الجيش و الزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها يوم 2 أبريل لقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.