شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لتليفزيون الخليج 365 :الأهلي "يستجوب" موسيمانى بعد السقوط أمام سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الاعلامى محمد شبانة فى برنامجه مع شبانة على تليفزيون الخليج 365، أن لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي قررت عقد جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشته في عدة أمور فنية خاصة بالفريق يأتي في مقدمتها الخسارة الأخيرة من سيبما التنزاني بملعب الأخير بهدف نظيففي الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح شبانة أن لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف ترغب في التحدث مع موسيماني بشأن عدة تفاصيل فنية تتعلق بفريق كرة القدم بالنادي لاسيما وأن هناك بعض الأخطاء التى وقع فيها الفريق الفترة الماضية.

وتابع شبانة فى تليفزيون الخليج 365 انه رغم أن لجنة التخطيط ومن قبلها محمود الخطيب رئيس النادي والمفوّض من مجلس الإدارة بالإشراف على فريق الكرة لا تُحاسب أي مدير فني بالقطعة وأن نتائج موسيماني جيدة حتى الأن إلا أن هناك رغبة من اللجنة في إستيضاح بعض الأمور الفنية من موسيماني يأتي في مقدمتها عدم الإعتماد على بعض اللاعبين المؤثرين في الفريق وأبرزهم محمد شريف.

كما ترغب اللجنة في التحدث مع المدير الفني بشأن عدم "حرق" الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق كثيراً فإذا لم يحالفه الحظ في بعض المباريات فمن الافضل عدم الإعتماد عليه كثيراً حتى لا تزداد الضغوط ، وتؤكد اللجنة أن بواليا يمتلك قدرات فنية عالية لكن الضغوط التى يتعرض لها إنعكست سليباً على تركيزه ولم يُسجل طوال الفترة الماضية أي أهداف مع الفريق رغم مشاركته أساسياً في مباريات كثيرة إلا هدف وحيد في المريخ السوداني بالجولة الإولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كما تنوي لجنة التخطيط التحدث مع موسيماني في مسألة التأخر في التغييرات خلال المباريات بجانب التراجع الدفاعي للأهلي في كثير من المباريات رغم أن الخصم ليس بالقوة أو الشراسة الهجومية التى تستوجب هذه الطريقة الدفاعية، فاللجنة ترى أن طريقة موسيماني كانت دفاعية ومُتحفّظة أكثر من اللازم في عدة مباريات ماضية أبرزها أمام بيراميدز بالدوري وسيمبا التنزاني ببطولة أفريقيا حيث تعادل الأهلي في الأولى وخسر في الثانية رغم أن المارد الأحمر كان بإمكانه الفوز في المباراتين لو إمتلك الشجاعة الهجومية اللازمة.