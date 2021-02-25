شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يتقدم على الاتحاد السكندرى بهدف "هلال" فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى وادى دجلة الشوط الأول متقدما على منافسه الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، سجله محمد هلال من ركلة جزاء في الدقيقة 22، من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل وادي دجلة على النحو التالي:حراسة المرمى: محمد عبد المنصف،خط الدفاع: خالد رضا، إبراهيم ريعو، إسحاقو يعقوبو، أحمد مجدي،خط الوسط: أحمد سعيد، إبراهيم عايش، محمد رضا،خط الهجوم: دييجو كالديرون، جورجينو، رودني أنتوي.

بينما دخل الاتحاد السكندرى المباراة بالتشكيل التالى:حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: داميون لوي، كريم الديب، عبدالغني محمد والسيد سالم،خط الوسط: عمارحمدي، أحمد نبيل مانجا وفوزي الحناوي،خط الهجوم: رزاق سيسيه، ويليامز روماريو وخالد الغندور.

ويواجه الاتحاد السكندرى نظيره وادى دجلة حاليا على ستاد الإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة يدخلها زعيم الثغر بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة للدورى، فيما خسر وادى دجلة من مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للمسابقة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة فيما يحتل وادى دجلة المركز الأخير برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 17 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.