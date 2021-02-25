شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر انطلاق مباراة بيراميدز والجونة بسبب سيارة الإسعاف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأخر انطلاق مباراة بيراميدز والجونة على ستاد الدفاع الجوي والمقامة حاليا ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى بسبب عدم وجود سيارة إسعاف ليرفض الحكم أمين عمر انطلاق اللقاء لحين وصول السيارة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى:حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال،خط الوسط: أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود حمادة - نبيل دونجا،خط الهجوم: دييجو رولان.

ودخل الجونة المباراة بتشكيل مكون من:حراس المرمي : أحمد عادل عبد المنعم،الدفاع :جوزيف جوناثان ومحمد نجيب ومحمود الجزار ومحمد يكن،الوسط :عربي بدر ونور السيد وسارج اكا ومحمود الشبراوي،الهجوم : عموري وعمر السعيد

ويحتل بيراميدز المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكهم 12 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل الجونة المركز السادس برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.